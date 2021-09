Sabato e domenica Valenza si tinge di rosso Ferrari... con Yan Denes

VALENZA – Il Ferrari Club Alessandria, ha organizzato il 1° Memorial Sergio Cassano – che si terrà il 4 e 5 settembre a Valenza - per ricordare il sindaco valenzano che tanto amava le iconiche vetture di Maranello e che è stato il fondatore del Ferrari Club Italia.

L’appuntamento inaugurale è per sabato alle ore 10, presso la Casa Comunale di Cultura, per il taglio del nastro della manifestazione e per l’apertura della mostra dell’artista Yan Denes. Domenica 5 quindi la città orafa si vestirà idealmente di rosso: la sfilata delle Ferrari lungo corso Garibaldi accompagnerà la presenza a Valenza del designer francese, che con la sua matita mette su carta il mito Ferrari.

«Finalmente torniamo ad organizzare un evento in presenza, radunando soci, possessori e semplici appassionati della Ferrari: il tutto nel ricordo di Sergio Cassano, prima di tutto un amico ma anche un appassionato sostenitore del nostro club, una delle tante vittime del Covid» spiega il presidente del Ferrari Club di Alessandria Franco Giuliani.

L’evento è stato realizzato anche grazie al patrocinio del Comune di Valenza e al Consorzio del Marchio Orafo DiValenza. «‘Le mani che disegnano’ è il titolo simbolico del contributo che il genio creativo francese Yan Denes apporta alla manifestazione. Yan è il designer che con la sua matita contestualizza su carta la velocità, lo scatto e l’ebrezza delle Rosse Ferrari. Yan è l’artista che ha disegnato il casco del pilota Charles Leclerc in occasione del millesimo Gran Premio della scuderia Ferrari. La presenza del designer Yan che per la prima volta espone i suoi capolavori in Italia e lo fa proprio a Valenza, rappresenta la coerenza delle scelte del distretto orafo e contestualmente esprime il fil rouge che richiama il contest Città Creative dell’Unesco a cui Valenza ha partecipato lo scorso giugno. La presenza di Yan consolida il patrimonio artistico della città di Valenza quale capitale indiscussa dell’alta gioielleria mondiale» le parole di Barbara Rizzi, presidente di DiValenza.