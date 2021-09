Tappa a Vignale per la famosa cantante Romina Power

VIGNALE - È stata una toccata e fuga la tappa della famosa cantante italiana Romina Power in Monferrato lunedì scorso, durante un’attraversata che l’ha portata da Champoluc a Siena. La celebrità si è fermata per un pranzo in tranquillità insieme a un’amica alessandrina, alla Trattoria Panoramica Sarroc di Vignale lo scorso 30 agosto.

Ad accoglierle c’era anche il proprietario del locale, Gianluca Valterza. «È stata molto gentile: una persona simpatica e alla mano. È arrivata accompagnata da tre adorabili chihuahua. Avevano richiesto un tavolo riservato e così è stato, non sono state disturbate da nessuno durante il pranzo» ha raccontato il gestore.