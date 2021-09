Costa attende Cederna, pomeriggio tra poesie e natura

OVADA - Sarà l'attore Giuseppe Cederna il protagonista dello spettacolo in programma oggi, dalle 18.00, a Costa d'Ovada. L'appuntamento è inserito nell'ambito di “Sconfinamenti”, la rassegna curata dall'Enoteca Regionale con il coordinamento di Raffaella Romagnolo. L'esibizione di Cederna, attore noto per il suo repertorio teatrale tra classico e moderno, e la partecipazione in numerosi film, sarà uno spettacolo in cammino tra i boschi, i sentieri e i punti più suggestivi dell'area di confine tra il Piemonte e la Liguria.

Contributo decisivo

“Ambiente, cultura e vini del territorio sono le tre parole chiave della seconda edizione della rassegna Sconfinamenti”, dichiara Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha scelto di sostenere l’iniziativa organizzata dall’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato “per l’originalità del progetto e la condivisione delle finalità”. “Un'occasione unica – spiega Mariano – per promuovere la bellezza di quest'area dell'Alessandrino. Un plauso agli organizzatori che hanno saputo ideare una rassegna di alto livello, con ospiti di prestigio”.

Temi e obiettivi

Il tema dell'edizione 2021 di Sconfinamenti è “Terra e territorio” . Lo spettacolo di giovedì 2 settembre si intitola Su questa terra – Il cammino e la poesia. Il ritrovo è previsto per le 17.45 in frazione Costa. La partenza è alle 18.00. La passeggiata durerà due ore. Al rientro degustazione curata dall'Enoteca Regionale.

La prenotazione è obbligatoria rivolgendosi allo IAT di Ovada (via Cairoli 107, Ovada) al numero 0143.821043, whatsapp 3791187215, mail iat@comune.ovada.al.it. Green pass obbligatorio.