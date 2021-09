Festa del Vino: le botteghe storiche protagoniste domenica sul lungo Po

CASALE - Domenica 5 a Casale, e in particolare nell'area dell'imbarcadero nel lungo Po, le botteghe storiche monferrine saranno le vere protagoniste. Dalle 9 alle 12 avrà la mostra mercato itinerante 'C'era una volta', che farà da cornice a una serie di eventi.

Come detto quindi, il mercatino di artigianato artistico farà da cornice alle partite di scacchi (a cura della Scacchistica Casale), al pranzo e alla merenda sinoira della Locanda Rossignoli, fino alle gite sul grande fiume curare dagli Amici del Po.

Ma non solo: anche gli animali saranno protagonisti con rapaci, animali da cortile, i pony e gli asinelli. Poi concerti (Patrizia Borromeo e la sua arpa) e spettacoli di danza, ma anche mostre di pittura e fotografiche. In più si parlerà di acconciature e area relax. L'evento fa parte dei tanti appuntamenti in cui si dirama la Festa del Vino.