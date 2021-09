PARMA - Zerbinati è stata premiata agli Awards di Grocery & Consumi, i premi dell’eccellenza organizzati da Tespi Mediagroup, che si sono tenuti oggi a Parma nella cornice di Cibus 2021, per la 'miglior innovazione di prodotto frutta' grazie ai Juice’Z, freschissimi estratti a freddo a base di mix di frutta, verdure e superfood.

Realizzati grazie al sistema produttivo a freddo ad alta pressione, i prodotti mantengono così perfettamente inalterate tutte le proprietà e il gusto dei migliori ingredienti selezionati. Il formato pocketsize e 100% riciclabile li rende inoltre ideali da portare sempre con sé e accompagnare il consumatore nell’arco di tutta la giornata: dalla colazione, alle pause, fino all’aperitivo.

Il premio è stato consegnato a Simone Zerbinati, general manager dell’azienda, che ha commentato: «I Juice’Z fanno parte del nostro primo progetto di category del comparto e come tali sono studiati per specifici momenti di consumo, caratteristica che è stata accolta molto bene durante il lock-down, favorendo il consumo casalingo in occasioni come l’aperitivo home-made. In quest’ottica, possiamo affermare di essere stati degli “early adopters” poiché già dal lancio, nel 2019, i nostri estratti a freddo a base di mix di frutta, verdura e superfood guidano il consumatore e facilitano l’acquisto grazie ai suggerimenti di consumo in un dato momento della giornata. Per esempio, i nostri Juice’Z “Happy Hour” hanno da sempre la cocktail o mocktail recipe indicata sul retro del pack».

Grazie alla categorizzazione dei momenti di consumo e all’ampliamento di gamma presentato la scorsa stagione, nell’ultimo anno Zerbinati è stato il secondo brand per crescita nel mercato degli estratti (Fonte Nielsen, mercato Estratti Freschi 52 sett – aggiornamento 2/5/21). Il mercato degli estratti freschi risulta in ripresa e nelle prime 13 settimane registra una crescita del 13% per un valore di mercato totale di 10,7 MIO (vs 11MIO 2019) – (Fonte Nielsen, mercato Estratti Freschi 13 sett – aggiornamento 2/5/21).