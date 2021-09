Minorenne sorpresa a rubare: denunciata

ROSIGNANO - I Carabinieri di Rosignano Monferrato hanno denunciato per il reato di furto alla Procura della Repubblica per i minorenni una minore romena, senza fissa dimora. La giovanissima, in concorso con altre due complici che si sono date alla fuga, è stata sorpresa a rubare all’interno di un esercizio pubblico merce di varia natura, per un valore complessivo di circa cento euro, occultandola all’interno di una borsa. La merce recuperata è stata restituita all’avente diritto.