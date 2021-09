"Seditio ed Eversio": al castello si parla di terrorismo ed eversione

ACQUI TERME - Appuntamento sabato 4 alle 18.30 al Castello dei Paoleologi per ‘Seditio ed Eversio’ il festival letterario acquese dedicato al terrorismo e all’eversione organizzato dalla Libreria Terme in collaborazione con la Biblioteca comunale e l’Iaste (Istituto Alti Studi Terrorismo ed Eversione).

Ad intrattenere il pubblico di appassionati e curiosi ci saranno tre autori di grande lustro che hanno approfondito, in pubblicazioni di gran seguito, le tematiche oggetto della kermesse. Federico Fornaro presenterà il sui ‘2 giugno 1946 – Storia di un referendum’ (Bollati Boringhieri), Stefania Limiti parlerà del suo ‘Colpevoli, Gelli, Andreotti e la P2 visti da vicino’ (edizioni Chiarelettere) e Ferruccio Pinotti di ‘Potere massonico: La “fratellanza” che comanda l’Italia: politica, finanza, industria, mass media, magistratura, crimine organizzato’ (Chiarelettere). Si accede secondo le più recenti disposizioni anti-contagio. Info: 0144.324580