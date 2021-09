Stp (ex Arfea): nuovo punto vendita abbonamenti

ALESSANDRIA - A partire da Lunedì 6 settembre la Stp - Società Trasporti Pubblici, che si è aggiudicata all'asta Arfea, in ottica della campagna abbonamenti studenti 2021/2022 e allo scopo di potenziare la propria offerta dando un miglior servizio ai cittadini, inaugurerà il punto vendita abbonamenti in viale Milite Ignoto 26/28.

La nuova apertura affiancherà l’Urp di via Guasco 50, dove i clienti potranno continuare a recarsi per acquistare abbonamenti e chiedere informazioni utili. Per visionare le biglietterie in cui è possibile acquistare i titoli di viaggio Stp è possibile collegarsi a questo sito. E’ invece possibile avanzare richieste e/o chiedere informazioni collegandosi a questa pagina.