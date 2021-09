Strategia Verde per il Monferrato: sabato il primo incontro

CASALE – Sabato 4 al salone del Mutuo Soccorso a Casale si svolgerà il primo incontro pubblico del progetto ‘Strategia Verde per il Monferrato'. L’iniziativa è organizzata da CasaleBeneComune e da VerdeQuadro, e vedrà la presenza di esperti del mondo dell’agronomia, della mobilità e dell’urbanistica, a significare proprio la necessità e la possibilità di comprendere in una unica e innovativa visione lo sviluppo urbano.

«Non è infatti più tempo di lavori pubblici estemporanei e indifferenti alle enormi carenze delle politiche ambientali, perché lo sviluppo economico e urbano come lo abbiamo sperimentato fino ad oggi ha dimostrato la propria irrimediabile vacuità. Ciò che sembra difficile e superfluo, un parco, un treno, una strada pedonale, uno scambio intermodale, è al contrario possibile e determinante per il presente e per il futuro» spiegano da CasaleBeneComune e Verdequadro.

L’idea​ di base della Strategia Verde è quindi quella di realizzare un anello verde intorno e attraverso Casale: «Non cementificazione ad oltranza dunque, non colate di asfalto a ripulire momentaneamente angoli di città, ma azioni nuove e durature. Per farlo occorre ripensare la mobilità tutta e la funzionalità dei principali spazi cittadini. Piazza Castello dedicata alla socialità attraverso mercati, mostre ed eventi, a piazza Venezia punto intermodale automobilistico e ciclistico e punto di contatto con la ciclovia VenTo, Venezia-Torino: potenzialità turistica ampiamente sottoutilizzata».

E in questo senso, un ruolo fondamentale potrebbe averlo la stazione ferroviaria «nuovamente attiva e punto di partenza e arrivo irrinunciabile. Progetti pianificabili e realizzabili che – auspicano gli organizzatori – dovrebbero essere discussi e condivisi con la cittadinanza e l’amministrazione. Per partecipare all’incontro sarà necessario prenotarsi telefonicamente al 349 7743590 o tramite mail (strategiaverdemonferrato@gmail.com) dato che i posti saranno limitati.