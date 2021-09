"Giunta Cuttica, quale futuro? Alessandria non può aspettare"

ALESSANDRIA - Le forze di minoranza nel consiglio comunale di Alessandria - Pd, Lista Rossa, Movimento 5 Stelle, Moderati e Italia Viva - chiedono "chiarezza alla Giunta e alla maggioranza dopo la decisione di sei consiglieri di Forza Italia di uscire dal gruppo".

Il consigliere Giorgio Abonante sottolinea che "siamo di fronte a un fatto politico molto importante, di cui non abbiamo memoria. Cosa succederà adesso a Palazzo Rosso? Mancano nove mesi alle elezioni e restano aperte questioni importantissime per il futuro della città, a cominciare da Amag e dal ruolo stesso dell'assemblea cittadina, sempre più ignorata. Avremmo anche un assessore con delega apposito tenuto a fare da collegamento tra l'esecutivo e il Consiglio (Mattia Roggero, ndr), ma sinceramente non ce ne siamo mai accorti".