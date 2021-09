A Crea l’escursione in ricordo del camminatore Marco Brotto

CREA - Una camminata per ricordare Marco Brotto, appassionato di passeggiate e nordic walking, quella organizzata dall’associazione Cammini DiVini per questo fine settimana. L’appuntamento è per domenica 5 settembre alle 16 al Santuario di Crea. La camminata seguirà il percorso n. 701 intorno al Bric Castelvelli per una durata di circa 3 ore. Si partirà di fronte al Santuario per poi scendere verso Forneglio e risalire fino a Serralunga di Crea, da dove si tornarà al punto di partenza per un totale di 9 km.

L’evento è gratuito e a tutti i partecipanti verrà donato un libro a scelta fino ad esaurimento disponibilità. A partire dalle 15:30 sarà inoltre possibile visitare all’interno del Chiostro del Santuario la mostra fotografica “Sacro & Monferrato”, un viaggio fotografico alla scoperta delle piccole chiese di campagna del territorio.

Per info e prenotazioni contattare Augusto Cavallo al 339 418277o all’email augusto.cavallo66@gmail.com.