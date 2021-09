Tagliolo: secondo weekend con "Le storie del vino"

TAGLIOLO MONFERRATO - Prenderà il via domani mattina, sabato 4 settembre, a partire dalle ore 9.00, il secondo fine settimana consecutivo con "Le storie del vino", il tradizionale appuntamento organizzato a cadenza biennale nel centro storico di Tagliolo Monferrato. Dopo il successo dello scorso fine settimana, la manifestazione ripartirà con "C'è un convento nel bosco", l'escursione lungo la decima tappa de "Il grande cammino del Monferrato". Il ritrovo è fissato in piazza Bretta Rossa.

A seguire, sempre nel pieno rispetto delle norme anti "Covid", si terrà la presentazione del libro "Donne fuori dalla storia - Voci di un Monferrato da scoprire" di Cinzia Montagna. Oltre all'autrice, interverranno - a partire dalle ore 11.00 presso il sito archeologico di Santa Maria di Bano - anche Emiliana Conti, presidente del circolo "I marchesi del Monferrato", Edilio Riccardini, in rappresentanza dell'associazione "Amici della Colma" ed Enrico Giannichedda, archeologo.

Domenica 5 settembre, dalle ore 9.00 e fino alle 13.00, piazza Bruzzone ospiterà alcuni produttori locali nell'ambito del Mercatino di prodotti agricoli ed eccellenze del territorio. Nel pomeriggio spazio allo spettacolo per bambini "Che pasticcio, signor vignaiolo" (in programma alle ore 16.30, 17.00 e 17.30 in via Castello), alla presentazione dei vini delle Enoteche regionali di Ovada, Acqui Terme e Casale Monferrato (nei giardini del castello di Tagliolo, alle ore 18.00) e agli allievi della civica Scuola di Musica Rebora in concerto (giardino del Castello, ore 21.00).

Per ulteriori informazioni contattare il Comune di Tagliolo Monferrato (0143 89171) o lo IAT del Monferrato Ovadese (0143 821043).