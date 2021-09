Alessandria - Genoa, la classica

ALESSANDRIA - Un test che serve a tutte e due le squadre alla ricerca del primo successo in campionato, alla ripresa.

Alessandria - Genoa è una classica, Moreno Longo fa partire ancora dalla panchina Marconi e i due ultimi arrivati, Milanese e Palazzi. Nel genoa assenti i nazionali, fra cui anche Cambiaso

ALESSANDRIA - GENOA 3-1

Marcatori: pt 5' Corazza, 13' Palombi, 19' Palombi, 21' Criscito (rig)



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

12' Beghetto sale a sinistra, cross teso, incornata secca, in area, di Marconi, palla sul fondo di un metro



9' Occasione Genoa: Destro su Kallon, conclusione forte, pallone secco sul palo e di nuovo in campo

1' Alessandria tutta cambiata, resta solo Di Gennaro al centro della difesa. Anche Ballardini inserisce otto elementi e passa alla difesa a 4

Primo tempo

41' Grande recupero di Casarini

37' Ruba palla Parodi, avanza, scarica su Corazza a destra, tocco a Casarini che non trova lo spazio, per Orlando, conclusione stoppata di petto in area da Maksimovic

35' Conclusione di Badelj alta di un metro

21' Rigore per il Genoa, per intervento di Mantovani su Caicedo. Batte Criscito e trasforma

19' GOOL E sono tre: eurogol di Palombi nel sette

13' GOOOL Raddoppia l'Alessandria: show di Palombi, dribbling di sinistro e conclusione di detro, nell'angolino più lontano

8' Orlando chiude il triangolo con Corazza, conclusione parata

6' Grigi vicini al raddoppio: ruba palla Parodi, conclusione che passa vicino al palo con il portiere che sta a guardare

5' GOOOL Alessandria in vantaggio: cross di Lunetta che sale imperioso a sinistra, Corazza è libero di toccare in rete

Le formazioni

Alessandria 1° tempo (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Bruccini, Casarini, Lunetta; Orlando, Corazza, Palombi. All.: Longo

Alessandria 2° tempo: Crisanto; Benedetti, Di Gennaro, Celesia; Pierozzi, Milanese, Ba, Beghetto; Chiarello, Marconi, Arrighini. All.: Longo

Genoa (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Maksimovic, Criscito; Ghiglione, Toure, Badelj, Sturaro, Fares; Caicedo, pandev. A disp.: Andrenacci, Sabelli, Masiello, Melegoni, Behrami, Destro, Bianchi, Portanova, Kallon. All.: Ballardini

Genoa 2° tempo (4-4-1-1): Andrenacci; Masiello, Biraschi, Criscito, fares (7'st Bianchi); Sabelli, Portanova, Behrami, Melegoni; Kallon; Destro. All.: Ballardini

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti: Miele di Torino, Schirru di Nichelino

Note: Giornata calda, terreno in buone condizioni. Angoli: 2-1 per il Genoa. Recupero: pt 2', st