La carta d'identità si prenota online

TORTONA - E' disponibile da ieri, venerdì 3 settembre, sul sito istituzionale del Comune di Tortona un nuovo servizio di prenotazione online per accedere agli uffici Anagrafe (per ottenere certificati anagrafici, residenza, stato di famiglia) e Stato Civile (per certificati ed estratti di nascita, matrimoni e decessi).

Dalla homepage del sito, cliccando su "portale del cittadino" e poi su "prenotazioni appuntamenti online" si accede ad una schermata dove scegliere fra i due servizi (Anagrafe o Stato Civile); nella successiva schermata sono indicati i giorni di apertura al pubblico degli uffici dove è possibile selezionare giorno e orario fra quelli disponibili; una volta selezionata la data in cui si desidera prendere appuntamento, cliccando su prenota, appare una ulteriore pagina dove inserire, negli appositi campi, nome e cognome, indirizzo email e telefono, mentre nel campo "note" si deve specificare il motivo della richiesta, indicando anche l'uso e ufficio privato che ha richiesto il certificato. Dopo aver cliccato su "conferma" si riceverà una mail all'indirizzo precedentemente indicato che, appunto, confermerà giorno e ora dell'appuntamento; c'è anche la possibilità di modificare la richiesta in caso di impedimento, fissando una nuova data.

Si tratta di un sistema automatico studiato per semplificare l'accesso agli uffici tramite prenotazioni che in precedenza avvenivano solo per via telefonica o inviando una email. Nelle prossime settimane altri servizi comunali aperti al pubblico saranno accessibili tramite la prenotazioni online.

Si ricorda che per gli uffici pubblici tutti i certificati sono sostituiti da autocertificazione e non è necessaria nessuna autenticazione, mentre per rinnovare la carta d'identità è sempre necessario prenotarsi online sul portale ministeriale https://www.cartaidentita.interno.gov.it.