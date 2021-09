Novipiù, vittoria e progressi

CORNELIANO D’ALBA - Di nuovo davanti ad un pubblico. La seconda uscita della preseason della JBM Novipiù, al Pala 958 Santero di Corneliano d'Alba, coincide con il secondo successo (finale 87-80) contro Langhe Roero Basketball per il Trofeo A2A. Partita vivace per la squadra di coach Andrea Valentini che misura con la formazione di casa che affronterà il prossimo campionato di Serie B.



Primo tempo divertente, con la JBM guidata da Martinoni e Okeke che priva va sotto di 13 punti e poi chiude in vantaggio 42-34 al riposo. Al rientro Martinoni (20 punti alla fine) trascina alla prima fuga la JBM sul +15 (55-40). Dopo il 65-59 del 30’, nell’ultimo quarto JBM tiene la testa e con la tripla di Sarto e la schiacciata di Okeke chiude la partita.

Domani giorno di riposo. La squadra torna in palestra lunedì per preparare l’esordio in Supercoppa di sabato prossimo a Biella.

Valentini: "Un passo in avanti"

“Sono soddisfatto della prestazione della squadra - spiega nel dopo gara il tecnico della JBM Andrea Valentini -. Abbiamo fatto un passo in avanti nella collaborazione. Un buon test perché loro sono una squadra fisica e preparata molto bene. Sulla condizione ho avuto buone sensazioni, un gruppo con cui si lavora bene e con un buon atteggiamento. Saremo pronti la prossima settimana per l’esordio in Supercoppa”.

Langhe Roero Basketball – Novipiù JBM 80-87

(16-21, 34-42, 59-65)

Novipiù JB Monferrato: Sarto 7, Valentini F. 8, Valentini L. 10, Formenti 8, Sirchia 2, Williams 13, Okeke 12, Martinoni 20, Leggio 7. N.e.: Speroni, Giovara, Lomele, Stojanovic. All.: A. Valentini