Tutta la magia degli archi, l’Orchestra Classica suona con Patuzzi

SERRAVALLE SCRIVIA — Domani, domenica 5 settembre alle ore 21.00, nella collegiata dei santi Martino e Stefano a Serravalle Scrivia, si svolgerà l’ultimo appuntamento di “Suoni dalle colline del Gavi e dell’Oltregiogo”, tour itinerante di concerti con varietà di ensemble e solisti. La direzione artistica è affidata all’Orchestra Classica di Alessandria con la complicità organizzativa del Comune di Gavi, dell’associazione Oltregiogo e i comuni ospitanti.

L’imperdibile appuntamento dal titolo “Il violino virtuoso”, vede la straordinaria presenza della violinista svizzera Maristella Patuzzi che, insieme alla complicità degli Archi dell’Orchestra Classica di Alessandria, proporrà le celeberrime Quattro stagioni di Antonio Vivaldi, compresa la lettura dei sonetti vivaldiani.

Maristella Patuzzi ha suonato in tutto il mondo ed è vincitrice di primi premi di concorsi internazionali: ha registrato in prima assoluta il concerto per violino e archi di Manuel De Sica con l’Orchestra Arturo Toscanini e quattro cd monografici dedicati a Bloch, Paganini, Piazzolla.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti nel rispetto delle normative Covid con prenotazione ai numeri 347 8006826 e 338 5306831 oppure info@orchestraclassicadialessandria.it.