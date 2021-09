L'alleanza tra Ovada e Genova porta il campionato del mondo di pesto

OVADA - Una tappa eliminatoria del Campionato del mondo di pesto organizzato con cadenza nel capoluogo ligure da sviluppare nella nostra città. Una presenza strutturata del Comune di Ovada alla prossima edizione di Euroflora. Sono due dei progetti più concreti fra quelli nati nell’ambito della collaborazione che sta nascendo sul fronte della promozione. Le linee guida sono stata illustrate due sere fa nell’ambito di un incontro che si è tenuto in Enoteca Regionale.

Futuro da scrivere

«Genova - spiega l'Assessore comunale al turismo Laura Gaggero - in questi anni ha lavorato con grande entusiasmo per ripartire. Una spinta che è partita nel 2017 che si basa sul recupero delle peculiarità e delle nostre radici culturali. Nella fattispecie, i due territori hanno bisogno vicendevole, le esigenze di promozione possono sfociare in un percorso comune». Tempo addietro, era stato firmato un protocollo d’intesa tra i due comuni, un’idea poi rapidamente dimentica da ambo le parti.

Flussi turistici

Prima obiettivo creare il contesto per il quale flussi turistici già importanti, e testimoniati anche dagli operatori cittadini, possano sostare per più tempo in un’area vasta tra Liguria e Piemonte. Per questo l’Ovadese necessità di farsi conoscere. «In questi anni - ha commentato l’assessore al Commercio del Comune di Ovada, Marco Lanza - Genova è stata un esempio con il recupero di quell’ambizione di essere protagonista che anche noi dovremmo avere. Stiamo lavorano a progetti per concretizzare le idee che per ora sono state solo enunciate».