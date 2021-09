Sfuma Sims, JBM punta Xavier Hill Mais

CASALE MONFERRATO - Sfuma la pista DeShawn Sims, la JBM punta Xavier Hill Mais per sostituire JayVaughn Pinkston. Nel pomeriggio la squadra ha salutato i tifosi nello stand di piazza Mazzini, nel centro di Casale Monferrato, ma la dirigenza è tutta concentrata all'entrata che chiuderà il roster della stagione 2021/22. Senza esito il tentativo di riportare a Casale Deshawn Sims. Il giocatore di Detroit, colpito da un grave lutto, si è detto indisponibile per il ritorno. Il piano B, già previsto, punterebbe sul lungo 24 enne Xavier Hill Mais, prodotto di Oakland University e autore di una buona stagione in Russia a Novosibirsk. La trattativa sarebbe bene avviata e potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.

Grana Pinkston, JBM tentata da Sims Dopo l'addio a sorpresa dell'americano, i rossoblù punterebbero sul sicuro col ritorno del lungo ex Junior Casale