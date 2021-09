Vinzoni, cartografo dalla scelte audaci nel libro di Cipollina

GAVI — Presentato a Gavi il volume “A passi andanti. Matteo Vinzoni cartografo della Serenissima Repubblica di Genova” di Clara Cipollina. Oltre all’autrice, erano presenti gli storici Luigi Pagliantini e Sergio Micheli nell’incontro organizzato dagli Amici del Forte.

Il libro dell’autrice gaviese nasce da una sorta di doppio viaggio ideale: il primo riprende le fila del lavoro di tesi di Clara Cipollina sull’attività del cartografo Matteo Vinzoni, le ricerche negli archivi storici, gli incontri con Massimo Quaini suo relatore; il secondo, intrapreso dopo tanti anni, si sintonizza sul presente. Lo studio dell’attività di Matteo Vinzoni cartografo si intreccia alla riflessione sulla sua esperienza del mondo e della vita come uomo del suo tempo, si focalizza sui percorsi del viaggiatore impegnato a mappare i territori della Serenissima, percorrendo nel corso della sua lunga vita, con la minuziosità di un agrimensore, il dominio genovese, prendendo misure di notte, in incognito, per anticipare le mosse avversarie, spostandosi tra terra e mare, interfacciandosi con una folla di personaggi minori e con gli abitanti dei territori stessi, validissimi confidenti.

Genova, contando sulla sua poliedricità, gli affidò gli incarichi più svariati: dirimere controversie sui confini di Stato, come quello con il Regno di Sardegna, o interni con i Feudi Imperiali, progettare i restauri delle fortezze, individuare percorsi di strade senza dazi, predisporre i lavori per l’arginamento dei corsi d’acqua, controllare mulini e un’infinità di altre missioni che lo tennero sempre lontano dalla sua casa, Levanto.

Massimo Quaini vide incarnati nel Vinzoni aspetti del Barone rampante di Calvino: come quel personaggio, pur partecipando agli avvenimenti e alle criticità della collettività, sa vedere la realtà dall’alto, operando scelte audaci, fuori dai binari, in cui spesso è obbligato a rientrare, con il vantaggio di aver scelto autonomamente le procedure e con il rischio di vivere momenti di separatezza ed isolamento.