Concluso il Waterfestival di Viverone: ecco i monferrini premiati

VIVERONE (BI) - Si è concluso il Watefestival di Viverone. La settima edizione della manifestazione sportiva, per la terza volta di fila organizzata dal Rainbow Team.

A vincere il campionato italiano di Formula 2 è stato Tullio Abbate, secondo classificato lo slovacco Tomas Cermak, terzo Luca Fornasarig. Incidente invece per Paolo Longhi che nella seconda gara è costretto a uscire dall’acqua. Tra i quattordici giovani piloti del campionato italiano di Formula Junior Elite, sono cinque gli allievi del Rainbow Team arrivati in finale: Giovanni Merlo, Federico Temporin, Nicolò Cosma, Ettore Bo e Giulio Rimondotto. La finale è andata ad Andrea Cavalloni che si è aggiudicato il primo posto, secondo Ettore Bo, terzo Giulio Rimondotto.

Ottima prestazione per il casalese Oleg Bocca che si è aggiudicato la gara di campionato italiano di GT30, per poi prender parte anche alla finale di campionato di Formula 4. In questo caso il figlio d’arte ha sempre mantenuto la settima posizione, conquistata sabato e che gli ha permesso di concludere proprio al settimo posto in classifica.

Per la Formula Junior Elite anche il quinto arrivato Federico Temporin (Rainbow Team) è stato premiato da Stefania Roma, organizzatrice delle attività collaterali ‘Discovery Viverone & Serra Morenica’, quarto Mattia Andreani premiato da Guido Longhi Responsabile Formula Junior, terzo Giulio Rimondotto premiato da Paolo Marchiafava, delegato commissione circuito Federazione Italiana Motonautica. Secondo classificato Ettore Bo premiato da Fabrizio Bocca, organizzatore del Waterfestival, e primo Andrea Cavalloni premiato da Antonio Schiano presidente del comitato campano e consigliere nazionale della Fim.