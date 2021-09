Coppa Italia, l'Ovadese parte col piede giusto

OVADA - Fa tutto nella ripresa l'Ovadese che batte 3-0 la LueseCalcioCristo e ipoteca la qualificazione al prossimo turno di Coppa Italia. Protagonista anche un grande Gaione che ha sigillato la sua porta, specie nella prima parte di gara che ha visto la formazione di casa più decisamente in avanti.

FORMAZIONE OBBLIGATA

In avvio di gara mister Raimondi sorprende tutti schierando Sassari, l'attaccante esterno arrivato in estate, a centrocampo con Anania e Gallo. Mossa obbligata per l'assenza di Pellegrino per infortunio e Massara che ha lasciato il gruppo per motivi di lavoro. Difesa costruita con Mazzon sulla destra, Hina sul fronte opposto Musso e Silvestri al centro in attesa della disponibilità di Favorito. In avanti Nelli con Mazzotta sulla destra El Mahdi sulla sinistra.

PRIMO TEMPO DIFFICILE

La formazione di casa si rende pericolosa già al 5'. Gaione è bravo a bloccare la conclusione ravvicinata di Dan Andrei. Al 15' il portiere ovadese si oppone a Neirotti. Al 35' Anania si segnala su punizione, sventata da Fracchia. Poi ancora Gaione para le conclusioni di Russo e Labano.

RISCOSSA OVADESE

Parte dal piede di Sassari al 19' l'azione del vantaggio ovadese. Al 19' Nelli colpisce di testa la traversa; sulla ribattuta ancora l'attaccante trova il gol. Al 29' il raddoppio: Gallo scambia con Mazzotta e calcia dal limite, traiettoria imprendibile per Fracchia. Al 39' Mazzotta fissa il risultato con un tocco dall'interno dell'area.