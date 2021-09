Nuova raccolta differenziata alla prova dei grandi condomìni

NOVI LIGURE — Nuove zone della città di Novi Ligure si preparano a essere raggiunte dal sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta”. Lunedì 27 settembre, infatti, comincerà la consegna dei nuovi cassonetti con tag elettronico nella cosiddetta Zona 4, che comprende via dei Mille, viale della Rimembranza, via Cavallotti, via Amendola, via Garibaldi, corso Italia e via Mazzini (limitatamente al tratto tra viale Rimembranza e piazza della Repubblica). In queste vie c'è la maggior concentrazione di grandi condomìni e per il nuovo sistema si tratterà di un banco di prova importante.

Gli operatori di Gestione Ambiente consegneranno i bidoni a domicilio dalle 8 alle 19.30, sabato compreso (dopo un secondo passaggio a vuoto, gli operatori lasceranno un avviso con un numero di telefono da chiamare per concordare una nuova consegna). Il contenitore del vegetale sarà fornito solo si vorrà attivare il servizio di raccolta (a pagamento). L’alternativa al ritiro del contenitore dell’umido e del vegetale è la compostiera: permetterà di ricevere uno sconto quando si passerà a Tariffa puntuale (solo per le utenze domestiche).

Tassa rifiuti, in autunno scatta l'aumento «Ma dal prossimo anno andrà meglio» Per le abitazioni rincaro di quasi il 10 per cento, si passa da 2,80 a 3,07 euro al metro quadrato. Prima scadenza il 30 settembre

La data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata verrà comunicata in seguito. Da quel momento, si dovranno esporre i nuovi cassonetti provvisti di tag elettronico per gli addebiti.

Al via il nuovo "porta a porta"

Sempre da lunedì 27 settembre partirà il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta nella Zona 5 (ippodromo, aeroporto, mutua, via Manzoni, via Verdi). Nella settimana dal 27 settembre al 2 ottobre saranno rimossi i contenitori stradali, e da lunedì 4 ottobre saranno ritirati i vecchi cassonetti nelle vie già servite dal porta a porta (sono da esporre su suolo pubblico, vuoti e possibilmente impilati, la sera di domenica 3 ottobre). Fino a sabato 2 ottobre si avrà, però, ancora la possibilità di esporre i vecchi bidoni così da svuotarli completamente. Poi, da lunedì 4 ottobre si dovranno esporre solo i contenitori nuovi provvisti di tag elettronico.



La Zona 5