Bosco, fiume e archeologia industriale protagonisti di It.A.Cà Monferrato 2021

CASALE - Oggi pomeriggio alla Cittadella di Casale è stata presentata la quinta edizione di It.A.Cà Monferrato, tappa monferrina di It.A.Cà Migranti e Viaggiatori - Festival del Turismo Responsabile, il cui tema quest'anno è 'Il diritto di Respirare'.

Nel Casalese dall'8 al 10 ottobre (ma con un'anteprima domenica 3) lo si declinerà in tre direttrici: il bosco, il fiume Po e l'archeologia industriale.

Dopo la quarta edizione, nel 2020, fortemente penalizzata dal Covid: questa del 2021 segnerà il ritorno alla presenza con eventi decisamente diversi tra loro e adatti a incontrare il favore di un pubblico decisamente vario coinvolgendo enti e associazioni.

Il bosco in Monferrato riveste importanza fondamentale e contraddistingue il paesaggio conferendogli unicità nella geometria che scaturisce dall'incontro con vigneti e campi coltivati; l'archeologia industriale, testimonianza della grande epopea industriale vissuta nel Casalese e che vede, accanto alla presenza di siti museali, moltissimi resti che punteggiano il territorio conferendogli grande fascino; il fiume Po, polmone e cardine dove si incontrano alessandrino e vercellese, un luogo dall'alto valore naturalistico rientrante tra le aree protette del Parco del Po piemontese, che riunisce sotto una gestione unica il tratto subalpino del fiume più importante d’Italia.

Partecipare al festival significa entrare nel vivo di un territorio che ha molto da offrire e che vuole condividerlo con attività improntate alla partecipazione, alla condivisione e al dialogo. Il calendario degli eventi prevede gli incontri del “Giardino delle parole”, che si terranno a Casale Monferrato, all'Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte e nel Castello di San Giorgio Monferrato e che vedranno esperti e sognatori confrontarsi e costruire il futuro del territorio; appuntamenti lungo il Po, per conoscerlo e viverlo da vicino con escursioni sull'acqua, camminate e riscoperta dei progetti di recupero delle attività fluviali; escursioni, più o meno impegnative, dall'ultratrail sul “Sentiero dei castelli bruciati”, cento chilometri per scoprire paesaggio e patrimonio culturale attraversando 11 comuni della Valcerrina, al trekking lungo il “Sentiero del Trenino dei Minatori” che portava la marna dalle cave andando da Casale Monferrato fino a Coniolo; spettacoli dal vivo; momenti per conoscere meglio l'ottima enogastronomia locale; la pedalata “Bimbimbici”, rivolta a tutti ed all'insegna dell'inclusività, inserita nel calendario nazionale dell'associazione Fiab e che vedrà anche la collaborazione di Remoove, realtà per la mobilità e il turismo inclusivi.

Il Festival It.A.Cà Monferrato è promosso ed organizzato da associazione culturale Il Picchio, Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese, Collettivo Teatrale, associazione Apea, Confraternita degli Stolti, in collaborazione con It.A.Cà - Migranti e Viaggiatori Festival del Turismo Responsabile, con Arpa Piemonte e con Fiab Monferrato. It.A.Cà Monferrato vede inoltre il patrocinio della Città di Casale Monferrato e di Alexala - Agenzia Turistica Locale di Alessandria e Monferrato, la collaborazione di numerosi enti, realtà associative, aziende del territorio ed il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Non solo quei quattro giorni di ottobre: It.A.Cà Monferrato è, da quest'anno anche It.A.Cà Off, con proposte che si svolgeranno anche tra pochi giorni. CLICCA QUI PER VISUALIZZARLE.

Informazioni e prenotazioni

Pier 345.0034982 – Ramona 349.2578944 monferrato@festivalitaca.net