Fulvio Effe arriva all'Ariston

ALESSANDRIA - Il cantautore alessandrino Fulvio Effe (al secolo Fulvio Zangirolami) approda alla finale nazionale di "Sanremo Rock" che si terrà al celebre Teatro Ariston. L'evento si svolgerà giovedì sera. L'artista si esibirà con un suo brano, intitolato "Non posso farne a meno", che, come spiega, "è stato scritto in una notte di quarantena insonne, e racconta di tutte quelle volte che mi sono trovato a ricominciare, alla ricerca di nuovi stimoli, nuove strade da percorrere ma, alla fine, sempre con la consapevolezza che il rifugio più sicuro è e sarà soltanto la musica".

Fulvio, che l'esperienza del Festival l'aveva sfiorata anni fa quand'era leader del gruppo Mivanez, aggiunge: "È una enorme soddisfazione per me aver raggiunto questo palco. Certo, non è il Festival di Sanremo, ma il palco è lo stesso e... salirci su è per me motivo di enorme soddisfazione".