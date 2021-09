Hotel Blanco, l'amore trionfa anche contro la pandemia

NOVI LIGURE — È il 12 novembre 2029. La pandemia non si è mai arrestata. Rolando è un 54enne fallito che tira avanti facendo lavoretti di manutenzione all’Hotel Blanco. Decide di compiere un atto assurdo: pagare una prostituta perché stia con lui mentre si suicida. In questo modo conoscerà Elna, che non sa niente del vero proposito di Rolando e pensa sia un cliente come un altro…

È la storia di “Hotel Blanco”, lo spettacolo con Edoardo Ribatto e Sarah Pesca, che concluderà la settima edizione di Hortus Conclusus, la rassegna culturale organizzata a Novi Ligure dal regista Andrea Lanza. “Hotel Blanco” sarà replicato dal 9 al 12 settembre presso la Domus di vicolo Bianchi (giovedì e venerdì ore 21, sabato ore 18, domenica ore 16).

Prenotazione obbligatoria (tel. 333 9970358), richiesto green pass. Lo spettacolo è aperto anche a chi non è socio di Hortus Conclusus (ingresso 20 euro).

Il protagonista e autore Edoardo Ribatto, genovese, è diplomato alla scuola d’arte drammatica di Milano. Ha al suo attivo oltre 60 produzioni con diversi teatri nazionali e una dozzina di fiction televisive andate in onda sulla Rai. Sarah Pesca è diplomata all’accademia dello Stabile di Genova e parallelamente al teatro coltiva la passione per la pittura.

Hortus Conclusus avrà una “coda” il 26 settembre alle 17, con una tavola rotonda dal titolo “Il racconto della cultura sul territorio”, in programma al Museo dei Campionissimi.



Sarah Pesca