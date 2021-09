Immensa Castelnuovo: campione d'Italia 3 contro 3

TREVISO - Il quartetto delle meraviglie conquista anche l'Italia. Dopo il titolo regionale 3 contro 3, l'Under 14 del Basket Club Castelnuovo conquista il tricolore alle finali nazionali a Treviso. Nella prima giornata secondo posto nel girone, e l'accesso alla fase Gold, per le giraffine allenate da Franco Balduzzi che in semifinale battono, in una gara tiratissima, 8-7, Trieste e pochi minuti dopo affrontano le emiliane di Noceto.

Sconfitte ancora più nettamente, 13-7 per Rebecca Catto, Giulia Mambretti e le gemelle Alessia e Giulia Melucci. Emozionate e felice al momento della premiazione: a consegnare il trofeo Giacomo Jack Galanda, campione della nazionale e, ora, consigliere federale.

Turbo Daum: Bertram sbanca Trieste Esordio fantastico del Derthona che vince in trasferta 89-73. Ramondino: "Buona partita e tanti spunti di lavoro"

Castelnuovo conferma la tradizione, dopo lo scudetto Under 16, nel 2019, con Bassi, Bernetti, Bracco e Ferrari, tre delle quali da due stagioni nel gruppo della prima squadra.

Autosped vuole alzare l'asticella Primo giorno di lavoro per Francesca Zara, il suo staff e una rosa di 18 giocatrici

In società si prepara la festa per le ragazzine terribili, che hanno un esempio nell'Autosped: Giulia Rulli, appena rientrata dalle Olimpiadi e campionessa del mondo.