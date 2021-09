Mountain bike, settembre inizia bene per gli atleti dei Cinghiali

NOVI LIGURE — Settembre molto impegnativo per tutti i ragazzi e ragazze dalla scuola di mountain bike di Novi Ligure, ripartiti con le competizioni dopo la pausa estiva.

Esordienti e Allievi dei Cinghiali a Clusone hanno trovato un ottimo e impegnativo percorso in stile montano. Ottima la prestazione di Simone Pichetto tra gli Esordienti del primo anno: partito nella testa del gruppo, stava lottando con gli avversari per le prime posizioni quando una piccola sbavatura in una curva gli ha fatto perdere il ritmo e alcune posizioni ma comunque è riuscito a chiudere al sesto posto di giornata.

Molto buona anche la gara di Leonardo Focante, sempre nella stessa categoria, che rientra in zona punti con una 24esima posizione che si è dovuto guadagnare con diversi sorpassi dopo una partenza a metà gruppo. Negli Esordienti secondo anno Jacopo Baccaglini e Amedeo Chiappuzzo hanno lottato a denti stretti per tutta la gara contro gli avversari. Hanno chiuso in 39esima piazza Chiappuzzo e 50esimo Baccaglini.

Pietro Moncalvo

Entusiasmante la gara nella categoria Allievi primo anno. Pietro Moncalvo ha recuperato posizioni su posizioni fino ad arrivare nono. In gara anche Federico Barbieri, purtroppo un calo fisico nell’ultimo giro lo vede chiudere al 41esimo posto.

I Giovanissimi invece erano impegnati con la quarta prova del Trofeo Primavera piemontese a Ghislarengo, nel vercellese. Tracciato veloce e impegnativo con la squadra di Novi Ligure che è arrivata ancora una volta prima e si è confermata quella da battere a livello regionale. Dai più piccoli fino ai più grandi si sono viste tantissime maglie dei Cinghiali sui podi di giornata.

Per i piccoli appuntamento domenica prossima vicino a casa, gara presso il bike park di Pecetto di Valenza, mentre trasferta più lunga per i grandi che saranno a Lavarone in Trentino per la penultima prova della Coppa Italia Giovanile di mtb.

I Giovanissimi a Ghislarengo