8 settembre: oggi è la Giornata internazionale dell'alfabetizzazione

Perché si celebra

Ricorre oggi, 8 settembre, la Giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Istituita dall’Unesco nel 1967, si celebra per sottolineare l’importanza dell’alfabetizzazione per tutti i Paesi e le culture: scarse o inesistenti abilità di scrittura e di lettura rendono infatti l’individuo più vulnerabile nella gestione della sua salute, del suo lavoro, della sua vita.

L’alfabetizzazione, dunque, non è soltanto parte del diritto fondamentale di tutti gli uomini all’istruzione, ma è uno strumento unico, centrale e potente per contrastare la povertà, la mortalità infantile, la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, la violazione dei diritti umani, il mancato raggiungimento della parità di genere e, più in generale, per determinare il progresso sociale e umano.