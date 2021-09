Dalla vigna al bicchiere: rinviati i due eventi dell'Ais Casale

CASALE - Il ritardo nella vendemmia di quest’anno ha fatto posticipare i prossimi due appuntamenti del progetto ‘Il Monferrato: dalla vigna al bicchiere’ previsti inizialmente per il 12 e il 26 settembre.

Organizzato dalla delegazione di Casale dell’Associazione Italiana Sommelier, con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura di Casale e la collaborazione del Consorzio di tutela dei vini Colline Monferrato Casalese, l’interessante progetto ha come obiettivo la formazione di un gruppo di appassionati che vogliano migliorare la conoscenza diretta dei vini e dei produttori del Monferrato casalese.

Le visite, a cui potrà partecipare chi ha iniziato il percorso formativo nel 2020, prevedono di entrare in vigna e in cantina con l’agronomo per scoprire i migliori cru e per conoscere le varie tecniche di vinificazione e in azienda con il produttore per comprenderne, attraverso la degustazione, la filosofia produttiva. Le nuove date saranno quindi quelle del 10 ottobre (Hic et Nunc a Vignale) e del 24 ottobre (Cà Ordano a Camino).

«Il Comune di Casale – ha ricordato l’assessore Daniela Sapio – metterà a disposizione, grazie al Gruppo Stat, il pulmino che partirà dal Castello alla volta delle 18 aziende che hanno aderito a questo interessantissimo progetto, che ci auguriamo prosegua nel tempo».