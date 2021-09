Golosaria: a Cella Monte e Vignale si assaggia il vino Docg

CELLA MONTE - Anche il Consorzio di tutela Colline del Monferrato Casalese è tra i partner dell’edizione 2021 di Golosaria nel Monferrato, la fortunata kermesse che nel prossimo weekend darà vita a numerosi eventi sparsi per le colline patrimonio dell’Unesco. In particolare, saranno due gli appuntamenti fra sabato e domenica a Cella Monte e Vignale, per apprezzare due delle Denominazioni tutelate: Grignolino del Monferrato Casalese doc e Barbera del Monferrato Superiore docg, con qualche divagazione.

Il primo sarà quindi sabato 11 con il Banco d’Assaggio a Cella Monte nel giardino di Palazzo Volta, sede dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, in collaborazione con i giovani produttori e winelovers dell’Enoteca Infernot dalle 14.30 alle 19. I ticket d’ingresso saranno da 5,10 o 20 assaggi: il costo di ognuno sarà rispettivamente di 10, 15 e 20 euro. Per partecipare sarà necessario il green pass.

Più tardi, alle 17.30, nella stessa location si proseguirà con una degustazione guidata di una selezione di 8 Barbera del Monferrato Superiore Docg a cura di Paolo Massobrio. Il costo sarà di 25 euro, comprensivo del calice loggato, della visita guidata di Palazzo Volta e dell’Infernot. Il numero massimo di partecipanti è 25: la prenotazione non è obbligatoria ma consigliata scrivendo a info@vinimonferratocasalese.it

Domenica 12 ci si sposterà invece a Vignale, dove verrà allestito dalle 10 alle 18 un banco d’assaggio di 20 etichette di ‘Grignolini del Monferrato Casalese doc e…non solo, con un angolo dedicato alle bolle e alla tipologia invecchiato’ a cura dei sommelier dell’Ais di Casale Monferrato. Il ticket d’ingresso anche qua potrà essere da 5,10 e 20 assaggi al costo di 10, 15 e 20 euro. Anche in questo caso è richiesto il green pass