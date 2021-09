Morto Nino Castelnuovo: fu Renzo a Casaleggio Boiro

CASALEGGIO BOIRO - Avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 28 ottobre Nino Castelnuovo, il noto attore lombardo scomparso due giorni fa all'ombra del Colosseo, dove risiedeva da tempo. Lascia la moglie, Maria Cristina Di Nicola, sua collega con cui si sposò nel 2010, e un figlio, Lorenzo, nato nel 1992 dalla relazione con l'attrice Danila Trebbi.

Circa mezzo secolo fa, all'età di 35 anni, venne colpito da glaucoma, una malattia degenerativa che, nel corso del tempo, lo rese ipovedente. Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 1957, quando prese parte a "Il trionfo del diritto" - una commedia di Nicola Manzari, per la regia di Mario Landi - e a "Zurlì il mago del giovedì". Da allora fu scritturato per quasi ottanta produzioni, equamente suddivise tra la televisione e il cinema. L'ultima risale al 2016, in quel "The legacy run - La corsa ai soldi" (regia di Massimiliano Mazza) che venne trasmesso anche al di fuori dei confini nazionali.