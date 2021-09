Palestra di via Rattazzi restituita alla scuola dopo i lavori

NOVI LIGURE — Rimessa a nuovo la palestra di via Rattazzi, a Novi Ligure. La struttura torna quindi a disposizione della scuola Martiri della Benedicta e delle associazioni sportive che la utilizzavano. I lavori di riqualificazione, ha spiegato il vicesindaco Diego Accili, hanno riguardato «la rimozione del tetto in amianto, l’eliminazione delle copiose infiltrazioni, la sistemazione degli infissi, la creazione di un nuovo accesso per i disabili e la tinteggiatura delle pareti esterne».

La palestra è un ulteriore tassello delle profonde modifiche in atto in via Rattazzi, che hanno visto anche la realizzazione di un nuovo posteggio. Contemporaneamente è stato previsto l’abbattimento dei vecchi spogliatoi della “collinetta”, «ormai ridotti a uno stabile pericolante oggetto di vagabondaggio, vandalismi e altre attività illecite», ha detto Accili.

Per la palestra, il Comune ha stanziato 159 mila euro, a cui si aggiungono altri 120 mila euro per la realizzazione del nuovo parcheggio e della relativa illuminazione e 36 mila euro per la demolizione dei vecchi spogliatoi. I lavori sono stati assegnati alle ditte Airone di Ovada, Cosmo di Sarezzano e Cup Costruzioni di Genova.



Demolizione degli spogliatoi