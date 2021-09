Quaglieni e i concerti chiudono la rassegna

Gli 'Ambulanti di Forte dei Marmi'

TORTONA - Si conclude con gli ultimi quattro appuntamenti la rassegna 'E state d'istanti' che ha ravvivato Tortona con moltissime iniziative.

Oltre agli appuntamenti culturali domenica 12 settembre, in Piazza Allende, si terrà il “Mercato del Forte”, annuale appuntamento con gli ambulanti della rinomata città toscana. I banchi che saranno presenti rappresentano il vero valore artigianale del made in Italy in termini di qualità e convenienza, sui quali sarà possibile trovare il meglio dell’artigianato italiano di qualità: pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, abbigliamento in genere, pellicceria, stoffe, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e molto altro.