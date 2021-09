Ricco il programma del weekend culturale di Archicultura

ACQUI TERME - Ricco di eventi il Festival Culturale affiancato alla tredicesima edizione del Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”. L’Hotel Meridiana venerdì 10 ospiterà, a partire dalle 17.30, la presentazione dei libri ‘Distanze obliterate’ di Redazione Alma Poesia (Puntoacapo editore) e ‘Tutta colpa di quel gatto’ di Maria Paola Pesce (Archicultura). Presso il locale Clo’s, invece, alle ore 21, si terrà lo spettacolo teatrale ‘Parole leggere, parole d'amore’ della Compagnia Teatrale La Soffitta.

ll programma

Sabato 11, alle 9.30, sempre presso l’albergo di piazza Domo, ‘L’amor che move il sole e l’altre stelle’ un convegno dantesco con la partecipazione degli accademici Giacomo Jori, Alberto Casadei, Ilaria Gallinaro, Franco Vazzoler ed il regista Erik Negro. Letture a cura di Teatro Insieme Onlus. Nel pomeriggio, dalle ore 15, ancora presentazioni di libri: ‘L'Alta Via dei Monti Liguri’ Di Riccardo Carnovalini - Anna Rastello - Alberto Dragone (Equazione) e ‘Chi ha ucciso Berta Cáceres?’ Di Nina Lakhani (Edizione Capovolte).

Alle 17.30 avrà inizio la cerimonia di premiazione del 13simo Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”. Presenterà l’evento Eleonora Trivella, le letture saranno affidate a Elisa Paradiso e Daniela Tusa, interludi musical con Simone Buffa e Giovanna Vivaldi.

Domenica 12 ancora incontri con gli autori: dalle 10 ci saranno le presentazioni dei libri ‘Tutte le forme del Rispetto - noi e gli altri’ con Maria Angela Tosetto e le classi quinte della scuola Primaria Saracco, ‘Sumo Kitty, il coraggioso gattino giapponese’ di David Biedrzycki (Albe Edizioni). Alle ore 15 ci sarà un momento di confronto tra i vincitori del Concorso Internazionale di Poesia moderato da Cecilia Ghelli e a seguire ‘Galeotto fu il gioco: Il gioco da tavolo come strumento didattico e culturale’ (top Hat Game).

Presso il locale Camelot, invece, alle 16 andranno in scena ‘Le voci del territorio Dialogo con narratori alessandrini’ e alle 18 ‘Messer Durante Alighieri Per gli amici “Dante”’ uno spettacolo teatrale della Compagnia Stabile acquese, con l’autore Enzo Bensi, Enzo Roffredo, Eleonora Trivella e Monica Boccaccio. Alle ore 21 ‘120’s storytelling’, con Mario Morbelli.

Coinvolti nel Festival della cultura anche associazioni del territorio. Sotto i portiti del Grand Hotel, lato corso Bagni, ‘Arte in corso’ la mostra d’arte del Circolo Ferraris; in piazza Bollente letture animate, tradizionali e Kamishi Bai per bambini dai 5 ai 10 anni a cura della Libreria Cibrario; in piazza della Bollente sabato 11, alle 19 ed in replica domenica 12, alle 21, gli attori di Quizzy Teatro terranno una performance di teatro fisico, mentre i ragazzi speciali dell’Anffas, con Danzo anch’io, si cimenteranno nel saggio del loro progetto di danza (domenica alle ore 19.30). Previste anche esposizioni degli artisti Chiara Giachi, THEMORBELLI, Paolo Lenti, Renza Laura Sciutto e Salvatore Caldini e stand di case editrici.