C'è tempo fino al 24 settembre per aderire al bando facciate 2021

CASALE - Scadrà alle 12 di venerdì 24 settembre il bando per accedere al Bonus comunale facciate 2021. I proprietari, titolari di contratto di locazione o condomini potranno così fare domanda per accedere a un bonus pari a 8 euro a metro quadrato di facciata recuperata, fino a un massimo di 5 mila euro sul singolo edificio o fino a esaurimento delle risorse disponibili (100mila euro).

Verrà data priorità agli edifici facenti parte del centro storico, ma il bando è aperto a tutti gli immobili residenziali cittadini. Verranno così stilate due graduatorie, di cui una di riserva in cui rientreranno tutti quegli edifici non in centro storico. Qualora, dopo aver soddisfatto tutte le domande della prima graduatoria, ci saranno ancora risorse disponibili, queste saranno assegnate ai richiedenti inseriti nell’elenco di riserva.

Per accedere ci si dovrà inoltre attenere alle indicazioni contenute nel nuovo "Piano del Colore", che prevede l’individuazione di trenta colori, a cui si aggiungono sei tinte dedicate al centro storico, quattordici smalti per elementi ferrosi e legno e tre per gli elementi di ferro.

ll Bonus comunale facciate, infine, si può cumulare con la detrazione fiscale del 90% statale, però non potrà essere erogato per chi si avvarrà del credito d’imposta del 110% inserito nel Decreto Rilancio del 2020 per gli interventi di risparmio energetico. Per maggiori informazioni visitare il sito www.comune.casale-monferrato.al.it/agevolazioniedilizie2021.