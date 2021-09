Caos diari al 'Valenziano'

TORTONA - Brusco risveglio per molte famiglie tortonesi, in fila fin dalle prime ore del mattino davanti alla segreteria del 'Valenziano' per sbrigare le formalità burocratiche legate all'iscrizione dei figli.

Con una circolare in settimana, infatti, la direzione scolastica aveva informato come il diario non sarebbe più stato consegnato a mano allo studente ma, per evitare casi di falsificazione della firma originale dei genitori o di chi ne fa le veci, direttamente agli 'adulti' che avrebbero dovuto depositare così la loro firma di fronte a un impiegato della scuola.

La decisione, combinandosi con lo stretto margine di tempo in cui era possibile svolgere l'operazione che di suo dura una decina di minuti e con l'ansia delle famiglie di essere in regola per l'inizio della scuola lunedì prossimo, ha creato lunghe file di genitori davanti all'ingresso della scuola già questa mattina quando alle 7.45 è cominciata la prima giornata di consegne.

Per i molti tortonesi in fila, poi, c'è stata una brutta sorpresa finale: alle 8.30, come da orario, le porte si sono chiuse e sono stati tutti invitati a tornare a casa. Inevitabili le proteste e le urla dei genitori rimasti esclusi, che avranno una nuova chance dalle 11 alle 13.