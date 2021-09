VALENZA - Grande successo ieri a Valenza in viale Oliva per lo show di Davide Van De Sfroos (che ha dialogato Enrico Deregibus ed Alberto Bazzurro), in occasione di Pem - Parole e Musica in Monferrato. «È stata una occasione di coniugare l’arte con la cultura e la tradizione. Van De Sfroos è un cantante ma è soprattutto un narratore che rappresenta nelle sue canzoni, con un linguaggio che è quello di tutti i giorni, la vita e le tradizioni del suo territorio. Per questo lavoreremo per avere un suo concerto a Valenza il prossimo anno». Questo l'auspicio del sindaco Maurizio Oddone dopo il tutto esaurito di ieri.