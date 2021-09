Gli schiamazzi dei giovani lo disturbano: anziano scende in strada con un nunchaku

CASALE - I Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti a offendere un 79enne che, nei primi giorni di settembre, non sopportando gli insistenti schiamazzi da parte di alcuni ragazzi presenti nei pressi della propria abitazione, è uscito di casa minacciandoli con un nunchaku, un’arma tradizionale diffusa in alcuni Paesi dell’Asia orientale costituita da due corti bastoni uniti mediante una breve catena.

I Carabinieri intervenuti hanno riportato la calma e sequestrato l’arma, constatando che il pensionato si trovava in stato di alterazione psico-fisica.