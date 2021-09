La ministra Dadone in visita ad AleComics

ALESSANDRIA - Dopo la visita a Villa Ottolenghi insieme al ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli per l'inaugurazione dell'Acqui Wine Days, la ministra delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone domenica 12 sarà farà visita alla Cittadella in occasione di AleComics.

«Ho parlato tempo fa alla Ministra di questa importante manifestazione che porta migliaia di giovani a visitare Alessandria e sono davvero felice che abbia accettato l'invito a partecipare, è un grande segnale di attenzione nei confronti della nostra città – commenta Susy Matrisciano, senatrice alessandrina del M5S - Alecomics è un patrimonio da tutelare, così come la straordinaria cornice che lo ospita fin dalla sua prima edizione, la Cittadella. Tanti politici parlano di giovani, spesso facendone un uso strumentale ma pochissimi sono presenti nei luoghi che frequentano - aggiunge la senatrice - o si confrontano direttamente con loro. Il risultato? La forza motrice del paese continua a rimanere inascoltata».

La ministra incontra i talenti alessandrini

Al festival del fumetto e del fantasy la ministra Dadone avrà modo di confrontarsi e discutere con Valeria Cagnina e Francesco Baldassarre, due giovani talenti locali con i quali parlerà di tecnologia, innovazione e visioni del futuro (l'incontro sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch della Ministra dalle 14.30).

«Come portavoce in Senato sento il dovere di fare tutto il possibile affinché i fari sulla nostra provincia restino accesi – continaua Susy Matrisciano - sono quindi lieta di aver favorito le visite di due Ministri, Patuanelli e Dadone, nel giro di pochi giorni. Sto lavorando per calendarizzare presto altri incontri illustri sul territorio; l'alessandrino merita maggiore visibilità, unita ad un grande lavoro congiunto, tra tutti gli attori coinvolti, per ridurre le criticità e valorizzare i numerosi punti di forza, senza mai dimenticare le nuove leve».