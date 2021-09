Ristori Covid: dal Comune 10mila euro alle associazioni sportive

ACQUI TERME - Il Comune di Acqui Terme ha pubblicato un bando per destinare 10mila euro alle associazioni sportive locali. Il fondo vuole supportare in particolar modo i fabbisogni gestionali necessari a fronteggiare la situazione economica relativa all’emergenza Covid-19. Il bando definisce i requisiti per l’erogazione di contributi a fondo perduto, a parziale ristoro delle perdite dovute all’obbligatoria chiusura delle attività.

Chi può fare domanda?

«Per partecipare al bando - comunicano da Palazzo Levi - le associazioni devono avere sede ad Acqui Terme e devono svolgere l’attività sportiva con continuità nel territorio. È necessario inoltre che siano affiliate a una federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata, riconosciuta dal Coni. Infine, le associazioni dovranno essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, oltre che con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Le associazioni e le società sportive hanno tempo fino al 21 ottobre per presentare la richiesta per accedere ai contributi. I soggetti interessanti dovranno inviare la domanda al Comune di Acqui Terme o tramite Pec all’indirizzo acqui.terme@cert. ruparpiemonte.it o presentarla di persona, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, all’Ufficio Protocollo in piazza Levi.

Tra i criteri di valutazione per la formulazione della graduatoria del bando rientreranno il numero di iscritti, l’incidenza del danno economico, le spese sostenute in relazione all’emergenza Covid-19 per la realizzazione delle attività, il rimborso di quote di iscrizione per la stagione estiva 2019/2020.

«Si tratta di un piccolo atto concreto per sostenere le realtà sportive che sono state duramente colpite dall’emergenza sanitaria – spiega il sindaco Lorenzo Lucchini –. Le associazioni e le società hanno un ruolo importante nella comunità e sono un luogo di inclusione, un patrimonio prezioso da salvaguardare. Il 2020 è stato un anno duro, dove le attività sportive si sono fermate completamente. Abbiamo sostenuto inizialmente la ripresa garantendo i parchi e le aeree verdi della città a titolo gratuito per le attività sportive e le palestre al chiuso. Non era concluso il nostro impegno, ora abbiamo deciso di garantire questo piccolo contributo per sostenere le società del territorio».

È possibile consultare il bando sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Acqui Terme, nella sezione dell’Amministrazione trasparente.