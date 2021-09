Vaccini: oggi in Piemonte oltre 15mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consuetò appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale: oggi, giovedì 9 settembre, oltre 15mila persone hanno ricevuto il siero.

Nel dettaglio, sono 15.713 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 8.973 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 2.922 i 12-15enni, 4.615 i 16-29enni, 2.522 i trentenni, 2.009 i quarantenni, 1.472 i cinquantenni, 753 i sessantenni, 364 i settantenni, 167 gli estremamente vulnerabili e 182 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.644.771 dosi (di cui 2.565.554 come seconde), corrispondenti all’86,9% di 6.492.310finora disponibili per il Piemonte (la percentuale è inferiore a ieri perché il totale comprende 145.080 nuove dosi di vaccino Pfizer).

ARRIVATI I PRIMI 33.600 TEST SALIVARI

Sono arrivati al magazzino della Regione Piemonte di Momo (Novara) i primi 33.600 test salivari per il Covid. In totale ne sono stati acquistati 1,2 milioni e verranno usati per lo screening nelle scuole elementari, perché consentono di monitorare i bambini con il semplice prelievo della saliva e quindi sono meno invasivi dei tradizionali test da inserire in gola e nel naso. La stessa attenzione sarà successivamente riservata agli anziani.