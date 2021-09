Enrico Pesce protagonista a Venezia per la "prima" di Tornatore

VENEZIA - In concerto alla Mostra del cinema di Venezia per la prima del film di Tornatore, suonando le musiche di Ennio Morricone davanti anche ai suoi familiari. Per Enrico Pesce, musicista acquese e docente del "Saluzzo-Plana" di Alessandria, è sicuramente un’altra grande soddisfazione. L’appuntamento è per oggi, venerdì, alle 18 quando nel PalaBiennale ci sarà la prima mondiale di ‘Ennio’, il film documentario di Giuseppe Tornatore dedicato a Morricone. Dopo la proiezione il regista, i familiari del grande compositore e altri importanti personaggi del cinema e della musica si sposteranno a Palazzo Pisani Moretta. Qui dopo la cena, intorno alle 23, il concerto con le più celebri musiche di Ennio Morricone. E a suonare sarà proprio Enrico Pesce, al pianoforte, con il soprano Simona Rais, Stefano Serafini alla tromba e Michel Lech al violoncello. Un grande appuntamento che corona le già prestigiose performance che il musicista acquese ha tenuto in questi giorni a Venezia.

Non è la prima volta che Enrico Pesce partecipa protagonista alla grande rassegna veneziana. Era già capitato nel 2010, quando si presentò sul tappeto rosso del Lido in qualità di compositore della colonna sonora del film ‘Sorelle Mai’ del regista Marco Bellocchio.