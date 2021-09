ALESSANDRIA - Sarà forse risolta lunedì, in vista del Consiglio comunale del giorno successivo, la (quasi) crisi che sta investendo il Comune di Alessandria, dopo la fuoriuscita di 6 consiglieri dal gruppo di Forza Italia. In cinque punti, ecco cos'è successo e cosa potrà accadere.

La rottura

All'origine della rottura la possibile candidatura alle elezioni 2022 di Piercarlo Fabbio, ex sindaco di Forza Italia assetato di rivincita. La cosa non è evidentemente piaciuta a Davide Buzzi Langhi, attuale vicesindaco. Quest'ultimo ha mosso pedine a Torino ottenendo dal segretario regionale del partito, Paolo Zangrillo, la nomina a commissario di Forza Italia ad Alessandria, proprio in luogo di Fabbio. I consiglieri forzisti "amici di Fabbio" si sono ribellati in modo piuttosto clamoroso.

Le conseguenze

La Giunta del sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, però, ha tre assessori forzisti: Monica Formaiano, Paolo Borasio e, ovviamente, Buzzi Langhi. Troppi in proporzione al numero dei consiglieri del partito, attualmente rappresentato solo da Carmine Passalacqua. Il nuovo gruppo consigliare (guidato da Maurizio Sciaudone, ex An) e chiamato "Insieme AlCentro" pretende due assessori, tra cui il vicesindaco. Il nome quasi certo è quello di Franco Trussi, già assessore della Giunta Fabbio. Chi gli fa posto?

Davide contro... Golia

E' palese che si chieda anzitutto la testa di Davide Buzzi Langhi, costretto a scontrarsi con i 6 di "Insieme AlCentro" e soprattutto con Fabbio, grande regista, neppure occulto, delle operazioni. Ieri, la riunione tra le forze della maggioranza (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, ma senza Barosini) ha prodotto solo l'accordo per un nuovo vertice nel fine settimana o, al più tardi, lunedì.

L'ira di Cuttica

Il sindaco Cuttica è adirato (così si dice nel suo entourage). Vorrebbe il sostegno di una maggioranza solida, garantitagli solo dai 6 fuoriusciti da Forza Italia. Certo, ci sarebbe anche la possibilità di "acquisire" i voti di Enzo Demarte (che fa gruppo a sé) e Simone Annaratone (Italia Viva), oltre che del presidente del Consiglio, Emanuele Locci ("civico" ma di area centrodestra), però è un'operazione un po' troppo rischioso, anche se, all'orizzonte, potrebbero esserci promesse e garanzie in vista delle elezioni che verranno... La macchina del "do ut des" si è messa in moto.

E adesso?

Scenario 1: saltano Buzzi Langhi e Borasio (la Formaiano sembra più solida), entrano due uomini graditi al "gruppo Fabbio", che, dunque, sarebbe il chiaro vincitore.

Scenario 2: "Insieme AlCentro" si accontenta del vicesindaco con deleghe importanti e il ridimensionamento di Buzzi Langhi. Trussi come vice potrebbe essere un compromesso, benché non digerito da tutti.

Scenario 3: "Insieme AlCentro" finisce in minoranza e ogni volta Cuttica dovrà andare alla conta dei consiglieri per avere la fiducia. Il sindaco, però, non sembra tipo da elemosine. Il commissariamento del Comune pare un'ipotesi lontana quanto le dimissioni di Cuttica. Anche se a lui, uomo di cultura prestato (da tempo, in realtà) alla politica, questo pasticciaccio piace proprio poco...

E intanto, stamani, Giorgio Abonante e il gruppo Pd in consiglio comunale hanno inviato una nota in cui si legge: "Per gli amanti della cronaca politica alessandrina la ricca lettura dei giornali cartacei e on line stamattina offre la stessa emozione che prova un appassionato di beat generation quando entra nella City lights di San Francisco. Purtroppo qui, invece, c'è tanto ma nulla di affascinante. Ci sono una maggioranza politica, un sindaco e i vertici del gruppo Amag che stanno offrendo uno spettacolo imbarazzante. Il prossimo Consiglio comunale è fissato per martedì 14 settembre. Il sindaco ha quattro giorni di tempo per comporre un disegno chiaro su come intenda gestire il Comune nei pochi mesi che ci separano dal voto. Non lo deve a noi o alla minoranza. Lo deve alla Città e al Consiglio comunale che la rappresenta".