A Cassine c’è ‘Giovaninbanda’ musica per artisti in erba

CASSINE - Fervono i preparativi per Giovani in banda, l’evento organizzato dal Corpo Bandistico Cassinese ‘Francesco Solia’ che si terrà domani, sabato 11 alle 18, alla ‘Ciocca’ alle spalle della Chiesa di San Francesco. «I nostri giovani musicisti sono entrati a fa parte della nuova banda giovanile provinciale Anbima (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome) di Alessandria-Asti – informa il presidente Fabio Rinaldi – L’evento concluderà il progetto Giovaninbanda 2021, partito all'inizio del 2020 ma rinviato a causa dell’emergenza sanitaria. Sono stati coinvolti oltre 70 ragazzi dai 7 anni in su provenienti dai corsi di musica di otto bande musicali delle due province».

L'idea dell’iniziativa è semplice ma efficace: è stato selezionato un repertorio di brani per banda giovanile studiati da ciascun allievo direttamente nella sede della propria banda e con il proprio insegnante. Poi nel periodo estivo il Consiglio provinciale Anbima ha organizzato quattro prove di musica d'insieme che hanno permesso di mettere assieme gli studi individuali in un’unica formazione bandistica giovanile. La logistica degli incontri è stata sinergica andando in contro alle esigenze di tutti i partecipanti e toccando le sedi più strategiche.

«La direzione sarà collegiale – conclude l’intervistato – affidata a quattro maestri: Giuliano Lasagna, Giulio Tortello, Massimo Cardona e Mauro Massaro. Il concerto finale si terrà a Cassine e questo è per noi un grande onore».