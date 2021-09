VALENZA - Grazie a un'indagine della Polizia Locale di Valenza in collaborazione con la Polizia Stradale di Valenza e i carabinieri di Milano sono stati denunciati due fratelli, residenti fuori regione, per falso ideologico.

Tutto è iniziato nell’ambito dei controlli eseguiti dalla Polizia Locale, coordinati dal Comandante Gianluigi Talento, per rilevare le irregolarità in materia di revisione e di copertura assicurativa dei veicoli. Gli agenti hanno fermato un veicolo risultato con la revisione scaduta.

Al conducente è stato richiesto di esibire la carta di circolazione e il certificato di copertura assicurativa. L’uomo, riguardo alla carta di circolazione, ha raccontato che il documento era stato smarrito e ha esibito come prova della sua affermazione un permesso di circolazione provvisorio rilasciato dai carabinieri di Milano, in seguito ad una denuncia di smarrimento della carta di circolazione presentata da suo fratello il 25 giugno scorso.

La pattuglia della Polizia Locale, dopo gli approfondimenti del caso in collaborazione con la sezione di Polizia Stradale di Valenza e i Carabinieri di Milano, ha appurato che il fratello del conducente era stato sorpreso il 3 gennaio del 2020 alla guida del mezzo in questione in autostrada senza aver provveduto ad aggiornare la carta di circolazione del mezzo stesso, che aveva ereditato in quanto il precedente proprietario era defunto. E già allora, nel 2020, il veicolo era stato sottoposto a fermo e pertanto non avrebbe potuto circolare. Nell’occasione l’uomo, che poi aveva fatto denuncia di smarrimento, aveva affermato di avere perso il documento di circolazione. Di qui la duplice denuncia per falso ideologico ad entrambi.