Arriva Pompieropoli: simulazioni e prove con i Vigili del Fuoco

ACQUI TERME - Fervono i preparativi per l’edizione 2021 di Pompieropoli, l’appuntamento dedicato ai più piccoli organizzato dai Vigili del Fuoco unitamente a Comune di Acqui e Unicef. Domenica 12 settembre, dalle ore 10 alle 12 e poi dalle ore 14 alle 17.30, in via XX settembre troveranno posto mezzi e andranno in scena momenti didattici, simulazioni e prove di agilità. «Per un giorno fare il pompiere sarà un gioco da ragazzi» commentano gli organizzatori. L’accesso all’area sarà disciplinato nel rispetto delle più recenti disposizioni anti-contagio.