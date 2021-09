Pronti per il trekking spignese e il Giro al Borgo Vecchio

SPIGNO MONFERRATO - Domani, domenica 12, organizzato da Pro Loco 2014 di Spigno Monferrato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ospiterà l'8° Trekking Spignese e il giro del Borgo Vecchio di Rocchetta; due tipi di escursioni: a piedi e in bici. «Per gli escursionisti a piedi il ritrovo è previsto dalle ore 7.30, possibilità di scegliere fra 2 percorsi: percorso lungo di km. 20, percorso corto di km. 12. Camminata principalmente su sterrato, con giro panoramico sui calanchi ed al Borgo di Rocchetta Vecchia. Difficoltà E – spiegano gli organizzatori - Le partenze sono previste dalle ore 8. (info:349 1923100)».

Per gli escursionisti in bici invece il ritrovo è previsto alle ore 8 «il percorso, di nuova realizzazione, è di circa km. 37, con 800 metri totali di dislivello. Difficoltà media. La partenza è prevista alle ore 9. (Inf: 39 4399600)». Possibili iscrizioni plurime eventuali abbinate alla degustazione delle leccornie preparate dalla Pro loco.

Nel rispetto delle norme anti Covid l’accesso alla manifestazione è consentito ai soli possessori di certificazione verde “green pass” o documentazione equipollente. L’organizzazione non è responsabile dell’inosservanza di chicchessia. Eventuali controlli verranno effettuati dalle autorità preposte. Il ritrovo è previsto in piazza IV Novembre (scuole elementari).