Ripulito il parchetto di viale Kennedy

TORTONA - Dopo una meritata pausa estiva, ripartono gli interventi di Azione Tortona per migliorare le condizioni di alcuni piccoli angoli della città lasciati all'abbandono o che semplicemente necessitano di manutenzione.

"Questa mattina - dice Andrea Mantovani - siamo intervenuti volontariamente nel parchetto in viale Kennedy, a lato del torrente Ossona, dove regna ormai da anni il degrado causato da alcuni incivili che nel tempo hanno abbandonato e scaricato qualsiasi tipo di rifiuto. Con i nostri volontari abbiamo ripulito parte del fossato, riempiendo sacchi di bottiglie, cartacce e altri oggetti che vanno dalla plastica alla ceramica, trovando addirittura computer guasti, scivoli da bambini e specchiere".

"Questa azione - conclude - afferma la nostra volontà di presenza, più di chiunque altro, sul nostro territorio, oltre a dimostrare il nostro impegno per la città che, in questo caso, è anche fondamentale per chiedere alle istituzioni competenti un controllo più severo di quella zona".