Acqui sorride, Castellazzo piange

CASTELLAZZO - Il fattore campo funziona aolo ad Acqui. La prima di Eccellenza promuove i termali di Arturo Merlo e boccia i biancoverdi, che hanno molte colpe nello 0-3 interno con il Moretta.

Castellazzo, due rigori falliti

Il Castellazzo si butta via già nel primo tempo: due rigori concessi e falliti, calciati male, il primo al 5' con Liguoro, il secondo al 41' con uno scavetto di Rosset che non inganna il portiere, nessun problema a neutralizzare. Per i biancoverdi anche una opportunità enorme di Zunino, che solo in area non riesce a concretizzare. Al riposo sotto di un gol, a segno Modini, la reazione è troppo debole e l'attaccante degli ospiti raddoppia al 25' della ripresa. Ci pensa Faridi a rendere ancora più pesante il punteggio nel finale, 0-3. Un risultato troppo severo, ma per il presidente Cosimo Curino la responsabilità è dei giocatori, "non dell'allenatore e neppure della società". Giocatori a cui concede l'attenuante, per molti, dell'età, ma dai quali pretende un atteggiamento diverso

Acqui, buona la prima

Primo successo in casa per l'Acqui, che meglio non avrebbe potuto inaugurare il campionato, battendo 2-1 l'Atletico Torino. E, anzi, il punteggio sta stretto agli uomini di Merlo, più volte pericolosi. Nella prima frazione Acqui insegue. Un po' a sorpresa i termali si ritrovano sotto dopo 18', iniziativa di Badji e finalizzazione di Ballone, che sfrutta un buon pallone per un vantaggio dopo alcuni minuti in cui gli ospiti si sono dimostrati più reattivi in avanti. I locali non ci stanno. il pareggio al 27', azione di Bollino che mette in area un pallone che Guazzo tocca alle spalle di Basile. Nell'ultimo quarto d'ora un paio di opportunità limpide per Guazzo e per Ivaldi per portare i padroni di casa avanti. In avvio di ripresa Ivaldi colpisce la traversa, al 1', e al 3' è sorpasso acquese, con una autorete. Risultato gestito senza problemi e con altre opportunità per dilagare

I tabellini

Castellazzo - Moretta 0-3



Marcatori: pt 26' Modini; st 25' Modini, 40' Faridi



Castellazzo: Rosti; Battista, M'Hamsi, Solia, Benabid (42'st Massone), Cascio (27'st Bellizona), Liguoro (33'st Ahouzi), Fr. Viscomi, Zunino, Rosset, Recchiuto (42'st Castagna). A disp.:Gallinaro, Chiesa, Mirtha, Fed. Viscomi, Mattei. All.: Nobili

Moretta: Trocano; leanza, Soldano (38'st Tonini), Passero, Morello, Faridi, Savino, Giraudo (11'st Mazzi), Montante (20'st Fioriello), Sillah (6'pt Pizzolla), Modini (31'st Aiello). A disp.: Lerda, Capuano, Previati, Blencio. All.: Fornea

Arbitro: Saccco di Novara, assistenti Lo Chiatto e Rapelli di Nichelino

Acqui - Atletico Torino 2-1



Marcatori: pt 18' Ballone, 27' Guazzo; st 3' autorete Puppione



Acqui: Cipollina; Carrese, Cirio, Morabito, Camussi, Nani, Bollino, Genocchio, Guazzo, Innocenti, Ivaldi. A disp.: Lequio, Lodi, Manno, Verdese, Caucino, Mazzarello, Cavallotti, Aresca, Coletti. All.: Merlo

Atletico Torino: Basile; Boffa, Puppione, Kovacoc, Brecaji, Papé, Ballone, Badji, Gambardella, Scurto, Sylla. A disp.: Sommi, Palmiere, Musto, De Bianchi, Amedeo. All.. Rubino

Arbitro: Biasol di Nichelino.

I risultati

Acqui - Atletico Torino 2-1

Alba - Pinerolo 3-1

Castellazzo - Moretta 0-3

Cbs Scuola Calcio - Albese 1-0

Chisola - Rivoli 1-1

Cuneo Olmo - Lucento 3-0

Centallo - Benarzole 1-1

Pro Dronero - Vanchiglia 0-0