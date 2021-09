Bertram prova a staccare il pass

CASALE MONFERRATO - Conto alla rovescia per la palla a due tra Bertram Tortona e Allianz Trieste che vale la qualificazione alla Final Eight di SuperCoppa. Start fissato alle ore 17 al PalaFerraris di Casale Monferrato.

Obiettivo Bologna

Bertram a punteggio pieno (4 punti con 2 vittorie con Trento e Trieste), Allianz a quota 4 (due successi con Trento) ma con una gara in più. La squadra di coach Franco Ciani (vittoriosa in volata con Trento e sconfitta in casa all’andata dai Leoni) è all’ultima partita del girone D, mentre per il gruppo di coach Marco Ramondino l'ultimo impegno sarà a Trento martedì (ore 20.30).

In caso di vittoria per la Bertram sarà qualificazione alla fase finale della manifestazione che si gioca da sabato 18 a Casalecchio Reno. Un risultato non programmato, ma certamente di grande prestigio per la neopromossa (avversario dell’eventuale quarto di finale la Virtus Bologna campione d’Italia in carica). ʺGrazie alla bravura dei ragazzi che hanno ottenuto due splendidi successi, la partita contro Trieste assume ulteriore importanza perché potrebbe consentirci di raggiungere un traguardo storico per una neopromossa – prosegue il presidente Marco Picchi -. Ottenere questo risultato davanti al nostro pubblico sarebbe davvero bello, l’appello che rivolgo ai nostri tifosi è aiutarci e spingerci fino a Bolognaʺ.

Ramondino dovrebbe riavere a disposizione per la prima volta Jalen Cannon e Jamarr Sanders, mentre dovrà rinunciare all’infortunato Riccardo Cattapan. Tagliandi ancora disponibili (sito di Vivaticket).

Bertram: distorsione per Ricky Cattapan Esito degli esami dopo l’infortunio. Ancora non quantificati i tempi per il rientro in campo del lungo bianconero



BERTRAM DERTHONA - ALLIANZ TRIESTE

Dove: PalaFerrarris, Casale Monferrato

Quando: oggi, ore 17

Dove vederla: Discovery plus (a pagamento)